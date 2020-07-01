«Мы только красиво расстанемся»: новая глава новосибирского минкульта пообещала жёстко контролировать подчинённых

Фото Густаво Зырянов/Сиб.фм

В Новосибирске назначили нового министра культуры; Наталья Ярославцева высказалась о трудностях, которые придётся преодолеть.

Назначенная на пост министра культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева пригрозила увольнением сотрудникам министерства, которые не будут справляться со своими обязанностями. Об этом она сообщила на брифинге в правительстве сегодня, 8 июля, передаёт корреспондент Сиб.фм.

«Вы знаете, это будет очень честно и я прошу вас над этим подумать: если кто-то чувствует, что вы не выдержите этого, то мы только красиво расстанемся. Если же вы намерены работать, тогда творческие планы и их реализация только приветствуются», – начала свою речь Ярославцева.

Наталья Ярославцева была назначена на пост главы министерства культуры сегодня, 8 июля. Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Травников. По её словам, сложившуюся систему взаимоотношений в министерстве необходимо реформировать. Вероятно, речь идёт о дистанционном формате совещаний.

«Вы давно не видели друг друга, поэтому вам, наверное, хочется пообщаться. Вы же на экране друг друга видите. Хочу вам сказать честно, я не удовлетворена той системой, которая у нас есть. Она, конечно, выручает нас в период пандемии, но сегодня я согласовала с орготделом, чтобы наши совещания с начальниками отделов проходили в малом зале правительства. Потому что я, честно говоря, не поняла, как мы работаем, не видя друг друга. Не обещаю вас всех собирать очно, но какой режим примут, такой и будет», – говорит Ярославцева.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Наталья Ярославцева уже занимала пост министра культуры Новосибирской области. Она была главой министерства с 2010 по 2013 год.

Напомним, сегодня стало известно о других кадровых перестановках в правительстве Новосибирской области.