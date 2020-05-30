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Мясников рассказал о способе отказа от лекарств при гипертонии

сегодня 16:14

Фото wikipedia.org

Популярный ведущий и медик Александр Мясников сообщил, как можно отказаться от таблеток при повышенном давлении; врач отметил, что этот способ поможет только на начальной стадии гипертонии.

Известный врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о том, как отказаться от лекарств при гипертонии. Об этом доктор сообщил в эфире телеканала «Россия».

«Либо у вас мобильная гипертония, которая нивелируется образом жизни (диета, сон, спорт). Если вы стали принимать таблетки, их надо принимать постоянно», – отметил Мясников.

Однако на начальных стадиях гипертонии у пациента есть шанс поддерживать нормальный уровень давления без таблеток.

«Если вы сразу, пока давление не закрепилось, начали опускать его лекарствами, можно отказаться от таблеток. Можно убрать одно лекарство сначала, потом сократить дозу другого. Ведь для нашего организма важен не уровень давления, а его постоянная величина», – рассказал врач.

По словам Мясникова, поначалу с помощью лекарств можно поддерживать давление на нормальном уровне, чтобы дать рецепторам перестроиться. После этого организм будет воспринимать этого уровень давления как норму и сам стремиться к нему.

Напомним, 30 мая доктор Мясников оценил эффективность графика прогулок в Москве во время карантинных мер.

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

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Теги

здоровье
Мясников

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