На Алтае у 10 призывников подтвердился коронавирус

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У 10 алтайских призывников был выявлен коронавирус; их отправили на лечение.

В Алтайском крае во время призывной компании в госпитали отправили 10 человек: у призывников подтвердился коронавирус, сообщает «Толк».

Начальник центра врачебной экспертизы краевого военкомата Юрий Глущенко рассказал изданию, что те призывники, у которых был подтвержден диагноз, в эту призывную кампанию точно не отправятся на службу. После окончания лечения они получат отсрочку на полгода.

Уточняется, что у молодых людей заболевание было выявлено по результатам барьерного тестирования. У всех оно протекает бессимптомно.

Пред отправкой на краевой призывной пункт тестирование на коронавирус проходят все без исключения призывники.

Напомним, 6 июля в Алтайском крае зарегистрирован рекордный прирост коронавируса.