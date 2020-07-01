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Наталья Ярославцева вернулась в культуру Новосибирской области: она снова министр

сегодня 16:33

Фото из открытых источников

Губернатор Травников представил членам правительства нового министра культуры; им стала уже занимавшая этот пост Наталья Ярославцева.

Наталья Ярославцева вернулась в правительство Новосибирской области. Губернатор Травников назначил её министром культуры.

По информации нашего источника сегодня в правительстве Новосибирской области её представят руководителям крупнейших учреждений культуры региона.

Наталья Ярославцева уже занимала этот пост с 2010 по 2013 год. В последнее время Наталья Васильевна работала директором государственного Новосибирского института мониторинга и развития образования.

Ярославцева подтвердила Сиб.фм, что после 17 состоится представление нового министра руководителями учреждений культуры.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

Правительство Новосибирской области
Ярославцева Наталья
минкульт

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