Наталья Ярославцева вернулась в культуру Новосибирской области: она снова министр
Фото из открытых источников
Губернатор Травников представил членам правительства нового министра культуры; им стала уже занимавшая этот пост Наталья Ярославцева.
Наталья Ярославцева вернулась в правительство Новосибирской области. Губернатор Травников назначил её министром культуры.
По информации нашего источника сегодня в правительстве Новосибирской области её представят руководителям крупнейших учреждений культуры региона.
Наталья Ярославцева уже занимала этот пост с 2010 по 2013 год. В последнее время Наталья Васильевна работала директором государственного Новосибирского института мониторинга и развития образования.
Ярославцева подтвердила Сиб.фм, что после 17 состоится представление нового министра руководителями учреждений культуры.
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