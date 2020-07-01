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«Не алё»: мобильная связь в России подорожала на 8%

сегодня 17:19

Фото с сайта pixabay.com

Тарифы на мобильную связь увеличились в России на 8 % с декабря 2019 года; операторы потеряли около 30 миллиардов рублей из-за пандемии.

Мобильная связь в России стала дороже на 8 % с конца 2019 года. Эксперты считают, что стоимость звонков может увеличиться ещё на 14 % за следующие шесть месяцев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информационно-аналитическое агентство Content Review.

Специалисты провели анализ тарифов мобильных операторов «большой четвёрки» и крымских Win Mobile, «КрымТелеком», «СевМобайл» и «Волна Мобайл». По оценкам экспертов, стоимость мобильной связи увеличилась с 270 рублей до 291 рубля.

При этом аналитики говорят, что рост тарифов на связь произошёл параллельно с ростом номинальной заработной платы россиян (на 5,6 %). Во второй половине года можно ожидать стагнации доходов, но при этом дальнейшего роста стоимости связи.

Рост стоимости услуг связи объясняется тем, что операторам необходимо компенсировать прямые и косвенные потери от пандемии, которые составили около 30 млрд рублей.

Напомним, 3 июля стало известно отношение предпринимателей к торговой революции в Новосибирске.

Автор:
Виталий Ягодин
Журналист

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Теги

тарифы
мобильная связь

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