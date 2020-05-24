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Не сдалась без боя: женщина без маски устроила скандал в автобусе в Новосибирске

сегодня 22:06

Фото "АСТ-54"

Пассажирка без маски отказалась выходить из транспорта, несмотря на нарушения со своей стороны; полицейским пришлось выводить женщину против её воли.

Женщина без маски отказалась выходить из автобуса, с криками реагируя на действия сотрудников полиции. Об этом сообщает пресс-служба сообщества “АСТ-54” 8 июля.

Инцидент произошёл на маршруте №39. На одной из остановок сотрудник полиции попросил женщину выйти из салона для составления протокола за езду без индивидуальных средств защиты.

Параллельно с обращением полицейского женщина общалась по телефону с мужчиной по имени Самир. Судя по кадрам, женщина спрашивала знакомого о правомерности своих действий и действий сотрудника полиции.

Женщина отказалась выходить из транспорта и потребовала, чтобы протокол составлялся на месте. В итоге полицейские вывели нарушительницу на улицу против её воли.

Напомним, 24 мая неизвестную провели карантинную вечеринку в центре Новосибирска.

Автор:
Виталий Ягодин
Журналист

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карантин

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