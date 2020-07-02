«Никаких селфи с пляжа»: как защитить свой дом от воров на время отпуска

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Лето – любимое время года всех домушников: пока хозяева квартир отдыхают на пляжах, они работают – над вскрытием замков и оконных рам; Сиб.фм собрал для вас советы, как обезопасить свою недвижимость от посягательств незваных гостей.

Жара на улице и отключённая горячая вода в квартире явно не способствуют отдыху и приятному времяпровождению в городе. Особенно, если пытку душной квартирой реально променять на недельку-другую у озера, в гостях у родственников или на той же даче. Единственный момент: к отъезду нужно подойти продуманно, чтобы возвращение из отпуска не омрачилось свиданием с полицейскими и подсчётом причинённого ущерба. Что бы там ни говорили, а квартирные воры по-прежнему существуют. Потому и профилактические советы из года в год не теряют актуальности.

К примеру, на сайте мэрии Новосибирска жителям рекомендуют не распространяться о предстоящем отъезде.

«Наиболее простой и в тоже время действенный способ профилактики квартирных краж – в случае длительного отсутствия (убытия на дачу, в отпуск, командировку) не стоит распространяться малознакомым лицам о своём отъезде», – советуют в администрации.



Это же правило касается и социальных сетей – современные преступления требуют современных решений, и воры могут проследить за вами в интернете, а позже найти ваш дом. Если вы публикуете семейные фото с отдыха в Сочи, велика вероятность, что профессиональные домушники увидят в этом знак – никого нет дома.

Вообще, доверять стоит только тем, в ком вы уверены. Например, надёжного соседа можно попросить об одолжении иногда наблюдать за вашей квартирой или участком: целостность двери, подозрительные личности неподалёку. Если что-то вызовет у них подозрения, пусть звонят вам. Доверенных лиц можно также попросить в ваше отсутствие убирать рекламные брошюры из почтового ящика – иначе преступник догадается, почему скопилось так много корреспонденции.

Ещё один простой и банальный совет – проверяйте перед выходом все окна и двери. За первые 4 месяца 2020 года воры всего 34 раза проникали в квартиры через двери. В основном – а это более 100 случаев – домушники пользовались окнами или балконами.

Обычно, уезжая, отпускники стараются выключить электричество. Однако опытные путешественники советуют: если ваш счётчик находится на подъездной площадке, оставлять какой-нибудь минимальный источник электричества, чтобы обхитрить воров. Правда, тогда за вашу смекалистость придется расплачиваться – электропотребление стоит денег. Но, конечно, с возможным ущербом от кражи они несопоставимы.

Классика защита от квартирных воров – популярный фильм «Один дома». Можно оставить включённым радио и создать эффект присутствия людей в доме либо «забыть» бельё на балконе – пусть себе сушится до вашего возвращения.

Ещё несколько неординарных вариантов – распечатать наклейку «Объект под охраной МВД» и наклеить на дверь, поставить рядом с входом стул с, например, кастрюлей на краю, чтобы та упала и испугала неподготовленного к этому входящего.

Более реальные, серьёзные и менее бюджетные решения для уезжающих на отдых – застраховать свою недвижимость. Или же обустроить дом в современном стиле с «умным» технологическим оснащением – тогда вы сможете управлять техникой с телефона. Включить то же радио или свет. Это не так дёшево, как заказать наклейку для двери, но явно надёжнее.

Можно потратиться на услуги охранного агентства, которых в Новосибирске немало. В навигаторе их больше двухсот – широкий выбор. Такие организации могут настроить вам систему наблюдения или сигнализацию, которая среагирует на вторжение и подаст сигнал дежурным на пульт управления, а уже те вызовут полицию или направят собственных подготовленных к захвату сотрудников – в том или ином случае вору не поздоровится.