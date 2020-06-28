«Норникель» оспорит размер ущерба от аварии в Норильске
Фото компании «Норникель»
Компания «Норникель» намерена оспорить итоговую сумму ущерба экологии от аварии в Норильске; Росприроднадзор оценил последствия в 148 миллиардов долларов.
Компания «Норникель» считает сумму ущерба от аварии в Норильске завышенной и намерена её оспорить. Об этом сообщает РБК.
Енисейское межрегиональное управление Росприроднадзора рассчитало стоимость ущерба, который «Норникель» нанёс экологии в результате аварии на ТЭЦ-3 в Норильске.
В компании считают, что при расчёте ущерба учитывались принципы, которые привели к искажению итоговых результатов.
«По мнению компании, расчёты вреда, причинённого водным объектам и почве, выполненные Енисейским межрегиональным управлением Росприроднадзора, основаны на принципах, которые привели к искажению результатов и нуждаются в корректировке», – говорится в сообщении.
Стоит отметить, что Росприроднадзор оценил ущерб от аварии в 148 млрд долларов.
Напомним, 28 июня «Норникель» впервые прокомментировал аварию в Норильске.
Ваш комментарий
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают