«Норникель» оспорит размер ущерба от аварии в Норильске

Фото компании «Норникель»

Компания «Норникель» намерена оспорить итоговую сумму ущерба экологии от аварии в Норильске; Росприроднадзор оценил последствия в 148 миллиардов долларов.

Компания «Норникель» считает сумму ущерба от аварии в Норильске завышенной и намерена её оспорить. Об этом сообщает РБК.

Енисейское межрегиональное управление Росприроднадзора рассчитало стоимость ущерба, который «Норникель» нанёс экологии в результате аварии на ТЭЦ-3 в Норильске.

В компании считают, что при расчёте ущерба учитывались принципы, которые привели к искажению итоговых результатов.

«По мнению компании, расчёты вреда, причинённого водным объектам и почве, выполненные Енисейским межрегиональным управлением Росприроднадзора, основаны на принципах, которые привели к искажению результатов и нуждаются в корректировке», – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что Росприроднадзор оценил ущерб от аварии в 148 млрд долларов.

Напомним, 28 июня «Норникель» впервые прокомментировал аварию в Норильске.