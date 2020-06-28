Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

«Норникель» оспорит размер ущерба от аварии в Норильске

сегодня 16:39

Фото компании «Норникель»

Компания «Норникель» намерена оспорить итоговую сумму ущерба экологии от аварии в Норильске; Росприроднадзор оценил последствия в 148 миллиардов долларов.

Компания «Норникель» считает сумму ущерба от аварии в Норильске завышенной и намерена её оспорить. Об этом сообщает РБК.

Енисейское межрегиональное управление Росприроднадзора рассчитало стоимость ущерба, который «Норникель» нанёс экологии в результате аварии на ТЭЦ-3 в Норильске.

В компании считают, что при расчёте ущерба учитывались принципы, которые привели к искажению итоговых результатов.

«По мнению компании, расчёты вреда, причинённого водным объектам и почве, выполненные Енисейским межрегиональным управлением Росприроднадзора, основаны на принципах, которые привели к искажению результатов и нуждаются в корректировке», – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что Росприроднадзор оценил ущерб от аварии в 148 млрд долларов.

Напомним, 28 июня «Норникель» впервые прокомментировал аварию в Норильске.

Автор:
Виталий Ягодин
Журналист

0

Теги

Норильск
норникель

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

298086
Выплата 10000: родители активно поддержали идею продления пособий на август
194001
Выплата 10000: россияне просят Путина выдать ещё одно пособие в августе
170297
Единственный регион России высказался против поправок в Конституцию
98260
Президент Путин ответил на вопрос о выплатах 10000 рублей на детей старше 16 лет
81216
Режим полной самоизоляции отменили в Новосибирске с 1 июля
62347
В Алтайском крае ужесточат коронавирусные меры
58693
50 тысяч в год каждому: в России планируют новые выплаты на детей