Новая структура правительства Новосибирской области: губернатор усиливает строительный и дорожный блок

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм и из открытых источников

Губернатор Андрей Травников представил кадровые и структурные изменения в Правительстве Новосибирской области; информация об этом появилась на сайте региональной власти.

Андрей Травников в ходе оперативного совещания перераспределил обязанности некоторых членов правительства региона.

«Текущая ситуация показывает как наши преимущества, так и резервы. В целом нет претензий к работе команды и каждого члена правительства. Тем не менее, я вижу необходимость дополнительной настройки структуры управления. И соответствующие решения уже подготовлены», – отметил Андрей Травников.

Юрий Петухов остаётся первым заместителем Губернатора, руководителем Администрации Губернатора и Правительства области, но его функционал дополняется.

К сфере вопросов, которые теперь курирует Юрий Петухов: охрана здоровья, лекарственное обеспечение, обеспечение устойчивого функционирования и развития информационного комплекса Новосибирской области, защита информации, организация работы по ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов Новосибирской области, обеспечение граждан бесплатной юридической помощью и правовое просвещению населения, обеспечение деятельности мировых судей Новосибирской области.

Юрий Петухов непосредственно координирует деятельность: министерства здравоохранения Новосибирской области; министерства цифрового развития и связи Новосибирской области; министерства юстиции Новосибирской области; управления государственной архивной службы Новосибирской области; управления делами Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области; управления информационных проектов Новосибирской области; управления по обеспечению деятельности мировых судей Новосибирской области.

Министр региональной политики, Игорь Яковлев становится заместителем председателя правительства, курирующим вопросы региональной политики и подчиняющимся непосредственно Губернатору. Игорь Яковлев отвечает за формирование решений в сфере общественно-политических отношений, ведёт вопросы обеспечения взаимодействия с органами государственной власти и местного самоуправления, с общественными организациями, в том числе с национальными, религиозными, благотворительными организациями и фондами.

«Это укладывается в те планы по продолжению муниципальной реформы, которые мы уже обсуждали с главами городов и районов. Судя по всему, после внесения поправок в Конституцию РФ предстоят серьёзные изменения федеральных законов и, соответственно, региональных и муниципальных актов, и всё это будет перенаправлено на перераспределение полномочий между государственной и муниципальной властью. В связи с этим есть необходимость повысить роль региональной политики внутри нашего Правительства. У Игоря Яковлева будут все необходимые полномочия для решения вопросов регионального развития, развития муниципалитетов и внутриполитических вопросов.

Отдельно хотел бы обратить внимание на сферу, которую я называю конкурентным преимуществом Новосибирской области. Это сфера гражданского общества: общественные активисты, организации, некоммерческие социально ориентированные организации, которые действуют на территории нашего региона. Я уделял и буду уделять этому особое внимание. Поэтому функционал минрегиона я замыкаю напрямую на себя», – подчеркнул Губернатор.

Перераспределяется функционал в блоке, который курирует заместитель Губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов. В этом блоке объединяется всё, что связано с реализацией нацпроектов «Образование» и «Демография». Это министерство образования, министерство труда и социального развития, министерство физкультуры и спорта и управление ЗАГС.

В результате изменений, касающихся сферы вопросов, курируемых заместителем Губернатора Новосибирской области Сергеем Нелюбовым, определены следующие полномочия по вопросам: образовательной политики, труда, занятости, социальной защиты населения, опеки и попечительства, физической культуры, спорта, вопросы организации деятельности по исполнению федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Новосибирской области.

Новым заместителем губернатора стала Ирина Мануйлова. Она будет отвечать за подготовку решений в сфере культуры, искусства, сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, научно-технической политики, развития инновационной системы Новосибирской области, ведёт вопросы, связанные с подготовкой и проведением Международного форума технологического развития «Технопром».

В её подчинении оказываются министерство культуры Новосибирской области; министерство науки и инновационной политики Новосибирской области; государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Новосибирской области.

Первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов осуществляет общую координацию деятельности заместителей Губернатора Новосибирской области: Сергея Нелюбова, Василия Смирнова; Ирины Мануйловой.

Изменения также касаются сферы строительства, транспорта и дорожного хозяйства – предусматривается отдельное координирование этой деятельности заместителем губернатора Новосибирской области.

«У нас большое количество строительных проектов в стадии реализации. И, несмотря на все экономические сложности, мы намерены – и я уверен, что у нас это получится – запустить ряд других инфраструктурных проектов на территории нашего региона. На перспективу создаётся блок строительства, дорожного хозяйства и транспорта. Вводится должность заместителя Губернатора, который будет курировать минтранс и минстрой. Эта позиция остаётся вакантной до подбора кандидатуры. Этот блок продолжает курировать первый заместитель Председателя Правительства Владимир Знатков», — сообщил Андрей Травников.

Второй блок изменений касается назначений на вакантные должности.

Лев Решетников назначен на должность министра экономического развития Новосибирской области. Наталья Ярославцева назначена на должность министра культуры Новосибирской области.

Как сообщается на сайте правительства, позже будет опубликован полный текст документа.

Напомним, после 17:00 сегодня, 8 июля, нового министра культуры представят руководителям крупнейших культурных учреждений региона.