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Новосибирские Джульетты: более 100 девушек вышли замуж до 18 лет

сегодня 05:37

ФОТО PIXABAY.COM

Более 19 тысяч пар в Новосибирской области узаконили свои отношения в 2019 году; 123 девушки вышли замуж, не дождавшись совершеннолетия.

В Новосибирской области в 2019 году 123 девушки вышли замуж, не достигнув возраста 18 лет. Об этом сообщили в управлении статистики.

По данным специалистов, среди молодых людей тоже нашлись те, кто спешил В ЗАГС. В прошлом году отношения со своими вторым половинами узаконили 20 несовершеннолетних парней.

Всего в 2019-м в области зарегистрировано более 19 тысяч браков и около 13 тысяч разводов.

Напомним, 8 июля Новосибисркстат назвал самый популярный возраст, в котором пары решаются на развод.

Автор:
Мария Машанова
журналист

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