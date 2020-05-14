Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Новосибирские фермеры получат субсидии на 170 млн в 2020 году

сегодня 16:59

Фото с сайта pixabay.com

Гранты почти на 170 миллионов рублей получат фермеры Новосибирской области в этом году; деньги можно получить в том числе на развитие семейных ферм.

В региональном минсельхозе подвели итоги конкурса по предоставлению крестьянско-фермерским хозяйствам грантов на поддержку начинающих фермеров и развитие семейных ферм. Победителями стали 14 фермерских хозяйств, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области.

Гранты в форме субсидии на поддержку начинающего фермера получат девять человек, на развитие семейной фермы – пять человек. Сумма поддержки на всех составляет 128 млн рублей. Ранее были подведены итоги конкурса грантов «Агростартап» – победителями стали 10 фермеров, которые получат 39 млн рублей на свои стартапы.

Общая сумма грантов для фермеров по всем направлениям в 2020 году составит 167 млн рублей. Большая часть субсидий будет направлена на развитие фермерских хозяйств, занимающихся молочным и мясным скотоводством.

Деньги на грантовую поддержку фермеров были выделены из федерального и областного бюджетов.

С итогами конкурса можно ознакомиться на сайте министерства сельского хозяйства Новосибирской области.

Напомним, в мае губернатор Новосибирской области высоко оценил реализацию инвестпроектов в сельское хозяйство.

Автор:
Олеся Сметанникова

0

Теги

Правительство Новосибирской области
грант
фермеры

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

296295
Выплата 10000: родители активно поддержали идею продления пособий на август
193941
Выплата 10000: россияне просят Путина выдать ещё одно пособие в августе
170291
Единственный регион России высказался против поправок в Конституцию
98167
Президент Путин ответил на вопрос о выплатах 10000 рублей на детей старше 16 лет
81211
Режим полной самоизоляции отменили в Новосибирске с 1 июля
62070
В Алтайском крае ужесточат коронавирусные меры
58673
50 тысяч в год каждому: в России планируют новые выплаты на детей