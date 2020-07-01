Новосибирский зоопарк объяснил колоссальное снижение потока посетителей

Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм

В выходные зоопарк в Новосибирске посещает примерно треть от прошлогоднего количества гостей; директор учреждения связывает это с онлайн-продажей билетов и ограничительными мерами в соседних регионах.

В Новосибирском зоопарке снизилось число посетителей по сравнению с прошлым годом. Об этом заявил директор зоопарка Андрей Шило во время пресс-конференции в ТАСС.

Зоопарк в Новосибирске возобновил работу 24 июня. В будние дни учреждение посещают около 3 тысяч человек, в выходные – порядка 4-5 тысяч.

«Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то падение по будним дням порядка 30-40 %, в выходные – около 70-80 %», – рассказал Андрей Шило.

По его мнению, на падение продаж повлияла онлайн-покупка билетов. Также существенно сократился поток гостей из других регионов. Зоопарк планирует возобновить работу касс 10 июля, чтобы люди могли лично покупать билеты.

Шило отметил, что вернуться к прежним объёмам работы зоопарк сможет не раньше, чем когда во всех регионах отменят карантинные ограничения и разрешат массовые мероприятия.

Напомним, 7 июля Новосибирский зоопарк рассказал о рождении поросят пекари.