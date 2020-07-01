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Новосибирцев позвали в музей восковых фигур, чтобы сделать фото со знаменитостями

сегодня 14:38

Фото предоставлено музеем восковых фигур

Десятки знаменитостей – от Петра I до любимых киногероев, можно увидеть в музее восковых фигур на Красном проспекте в Новосибирске; экспозиция будет интересна людям разных возрастов.

Музей восковых фигур – это то, что тебе надо! 66 фигур – Ленин, Пушкин, Моцарт, Пётр I, а также есть возможность увидеть людей из книги рекордов Гиннесса, любимых киногероев...

На выставке также можно окунуться в «живые» картины голографии, насладиться куклами ручной работы и советского периода.

Голография – 40 картин, Куклы – 50 экспонатов.

Экспозиция будет интересна и детям, и взрослым.

Стоимость билетов: взрослый – 350 рублей, детский – 250 рублей. Группам посетителей предоставляются скидки, фото можно сделать бесплатно!

Ждём Вас ежедневно с 11:00 до 20:00

Красный проспект, 51, тел. 258-61-00

Группа «ВКонтакте» https://vk.com/voskpeople

Автор:
Олеся Сметанникова

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