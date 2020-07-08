Новосибирцев шокировали полчища крыс в центре города

Фото pixabay.com, видео группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

В сети появилось видео с крысиным городом; оно сделано в самом центре Новосибирска.

В паблике «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте» появилось видео, на котором автор запечатлел крысиный город в самом центре Новосибирска.

«Помогите, срочно надо принять меры! Крысы в самом центре города, на помойке, прямо рядом с администрацией на улице Трудовой, 1, и Трудовой, 3.

Там целый крысиный город с норами и тоннелями! Обнаружил крыс под капотом своего авто! Это же ужас, что в нашем чудном городе, тем более в центре, такой рассадник! Помогите принять меры и вытравить крыс!» – написал автор видео.

Мужчина добавил, что боится близко подходить к мусорным контейнерам, чтобы снимать, что там происходит. Но вокруг действительно огромное количество крысиных нор. Похоже, проблема в этом месте существует уже не один год.

Примечательно, что по соседству с крысиным городом, в здании на Трудовой, 1, располагается департамент энергетики и ЖКХ мэрии Новосибирска. Здесь ли не должно быть порядка?

Напомним, из-за пандемии коронавируса Новосибирску предсказали нашествие крыс.