Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Новые смерти: в России за сутки умерли 173 больных коронавирусом

сегодня 14:35

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

Ещё 173 человека с подтверждённым диагнозом COVID-19 умерли в инфекционных стационарах страны за сутки; с начала пандемии жертвами коронавируса стали 10667 человек.

173 летальных исхода пациентов с коронавирусом зафиксировано в России за минувшие сутки. Об этом 8 июля сообщили в федеральном оперативном штабе.

По данным медиков, с начала пандемии не удалось спасти 10 667 больных.

По последним данным, в России выявлено 700 792 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период выздоровели 472 511 человек.

Автор:
Маргарита Мастеркова

0

Теги

коронавиурус

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

236015
Выплата 10000: родители активно поддержали идею продления пособий на август
191490
Выплата 10000: россияне просят Путина выдать ещё одно пособие в августе
170201
Единственный регион России высказался против поправок в Конституцию
95020
Президент Путин ответил на вопрос о выплатах 10000 рублей на детей старше 16 лет
81122
Режим полной самоизоляции отменили в Новосибирске с 1 июля
57903
50 тысяч в год каждому: в России планируют новые выплаты на детей
49065
В Алтайском крае ужесточат коронавирусные меры