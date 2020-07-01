Новые смерти: в России за сутки умерли 173 больных коронавирусом

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

Ещё 173 человека с подтверждённым диагнозом COVID-19 умерли в инфекционных стационарах страны за сутки; с начала пандемии жертвами коронавируса стали 10667 человек.

173 летальных исхода пациентов с коронавирусом зафиксировано в России за минувшие сутки. Об этом 8 июля сообщили в федеральном оперативном штабе.

По данным медиков, с начала пандемии не удалось спасти 10 667 больных.

По последним данным, в России выявлено 700 792 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период выздоровели 472 511 человек.