Обгоревшую на пожаре лошадь Люсю спасают в Томске

Фото со страницы Натальи Севостьяновой в социальных сетях

В Томске волонтёры и зоозащитники спасают жизнь лошади Люси, которая пострадала во время пожара в конюшне; животное лечит больных детей.

В Томской области спасают жизнь обгоревшей на пожаре лошади Люси. Животное пострадало во время возгорания в конюшне конного клуба. При пожаре погибли несколько животных. Люся горела заживо, у неё сильно пострадала голова.

«Сегодня Люся попыталась поесть кашу. Но ей очень больно. Сильно обгорели губы», – сообщили волонтёры.

Если вы хотите помочь в лечение лошади, вот реквизиты:

89039130911 (Леонид Николаевич Х. — хозяин лошади) или по номеру карты 5469640010425458. В комментарии пишите: «Люся живи!».

Напомним, в Томске спасают голодавшую несколько месяцев овчарку Шакиру.