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Одна в сырости и темноте: в Новосибирске спасли упавшую в колодец собаку

сегодня 13:26

Фото МАСС

Собака упала в колодец в Новосибирске; чтобы вытащить животное, хозяйке пришлось вызвать спасателей.

В Новосибирске спасатели вытащили из трёхметрового колодца собаку, которая упала туда во время прогулки. Об этом сообщила Муниципально-аварийная спасательная служба (МАСС) города.

«Вчера днем в 12:45 спасатели МАСС выезжали для оказания помощи женщине, у которой собака упала в трёхметровый колодец. Как пояснила женщина, она отпустила пса прогуляться во дворе дома. В какой-то момент собака упала в колодец, спрятанный среди кустов», – говорится в сообщении службы.

Сотрудники МАСС спустились в колодец, подняли животное на поверхность и передали хозяйке.

Спасатели просят владельцев домашних животных не забывать держать их на поводке, поскольку они могут повести себя агрессивно по отношению к прохожим, потеряться, убежать или упасть в яму.

Напомним, в Томске объявили сбор средств на спасение обгоревшей лошади.

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

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Теги

Новосибирская область
животные
спасатели

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