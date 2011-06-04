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Отец-одиночка насиловал собственных детей в Омской области

сегодня 10:44

Фото из открытых источников

В Омской области завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, насиловавшего дочерей; ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего жителя одного из сёл Омской области. Мужчину обвиняют по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершённые в отношении лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста». Об этом сообщили в пресс-службе омского СК.

По данным следствия, обвиняемый, воспитывавший один трёх детей, неоднократно совершал в отношении старших девочек – 11 и 9 лет – насильственные действия сексуального характера. О преступлении стало известно случайно, когда одна из потерпевших рассказала об этом в школе. Девочек сразу же изъяли из семьи, а их отец был заключён под стражу.

Сначала мужчина всё отрицал, но после предъявления следствием доказательств признался в содеянном.

В настоящее время расследование завершено, в ближайшее время отец-педофил предстанет перед судом. Уголовным Кодексом РФ за совершение данного преступления предусмотрено наказание от 12 до 20 лет лишения свободы.

Напомним, ранее стало известно, что житель Алтайского края пойдёт под суд за насилие над тремя собственными детьми.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

педофил
Омская область
Следственный комитет
насильник

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