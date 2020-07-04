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Певец из Новосибирска Шура показал свою новую яхту

сегодня 10:14

Фото и видео из Instagram Шуры

Звезда российской поп-сцены Шура купил яхту; событие он в сопровождении певицы Марии Панковой отметил бокалом белого вина.

Певец Александр Медведев, выступающий под творческим псевдонимом Шура, стал владельцем шикарной белоснежной яхты. Об этом он сообщил в своём Instagram.

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Публикация от Shura Medvedev (@shuramedvedev)

О покупке артист отозвался лаконично – «Прикупили яхту». Однако по видео с водной прогулки видно, что «Балу» – такая надпись красуется на борту – отличается внушительными размерами. Внутри – уютные каюты, ванная с джакузи, гостиная и шикарная спальня. А на палубе – огромная площадка для гастрономических утех и загара.

На яхту Шура поднялся в сопровождении очаровательной блондинки – певицы Мии. Вместе они отправились в небольшой водный круиз, отметив покупку вином и закусками.

Напомним, ранее Шура сообщил о том, что для будущих похорон уже купил себе шикарный белый гроб.

Автор:
Маргарита Мастеркова

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