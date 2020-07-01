Плюс 5000 рублей ежемесячно: законопроект о доплате пенсионерам внесли в Госдуму

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Законопроект об ежемесячных доплатах пенсионерам внесли в Госдуму; авторы инициативы предлагают каждый месяц добавлять пожилым людям по 5 тысяч рублей.

Депутаты «Справедливой России» внесли в Госдуму законопроект об ежемесячной доплате к пенсии 5 тысяч рублей. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Документ предполагает выплаты пожилым людям, достигшим 75 лет.

«Фракция вносит законопроект, по которому дополнительно около пяти тысяч рублей будут выплачиваться не только тем, кто достиг 80 лет, мы предлагаем снизить планку на пять лет, и чтобы пенсионеры, достигшие 75 лет, получали такие пенсии», – пояснил лидер «СР» Сергей Миронов.

Напомним, родители детей до 16 лет просят президента Владимира Путина выплатить очередное пособие в размере 10 тысяч рублей в августе.