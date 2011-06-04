Победившие коронавирус: в Хакасии зафиксирована самая большая доля выздоровевших, в Туве – самая маленькая

Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм, ИЦК

В Сибири составили рейтинг регионов по доле выздоровевших от COVID-19; сложнее всего ситуация в Туве.

В Сибирском федеральном округе подвели статистику по числу выздоровевших от COVID-19. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

Специалисты подсчитали процент выздоровевших от общего числа заболеваний COVID-19 в регионах Сибири. Больше всего поправившихся после инфицирования – в Хакасии (73 %). Алтайский край находится на втором месте (72 %).

Новосибирская область по-прежнему занимает третье место: у нас доля вылечившихся от коронавируса составила 64 %, что на 6 % больше по сравнению с прошлым периодом.

Сложнее всего ситуация обстоит в Туве, замыкающей рейтинг регионов СФО. По состоянию на 7 июля, там вылечились 37 % заразившихся.

С начала пандемии коронавируса в Сибири поправились 25 тысяч 460 инфицированных человек, что составляет 54 % от общего числа выявленных пациентов с COVID-19. По этим показателям Сибирь находится на 7-м месте среди всех федеральных округов.

Напомним, 8 июля стало известно, что в Красноярском крае ещё два медработника умерли от COVID-19.