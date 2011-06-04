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Погода в Новосибирске на 8 июля: немного грозы и жара

сегодня 05:05

Фото Софьи Березовской

В Новосибирске продолжается неоднозначная погода; второй день подряд ожидается небольшая гроза с утра и ясное небо весь остальной день.

В среду, 8 июля, в Новосибирске будет небольшая гроза. Такие данные приводит сайт Gismeteo.ru. По прогнозу синоптиков, гроза ожидается только в первой половине дня. Затем возможна облачность, которая сменится ясной погодой. Температура воздуха составит до +25 градусов. Скорость ветра не превысит 6 метров в секунду.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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