Погода в Новосибирске на 8 июля: немного грозы и жара

Фото Софьи Березовской

В Новосибирске продолжается неоднозначная погода; второй день подряд ожидается небольшая гроза с утра и ясное небо весь остальной день.

В среду, 8 июля, в Новосибирске будет небольшая гроза. Такие данные приводит сайт Gismeteo.ru. По прогнозу синоптиков, гроза ожидается только в первой половине дня. Затем возможна облачность, которая сменится ясной погодой. Температура воздуха составит до +25 градусов. Скорость ветра не превысит 6 метров в секунду.