Полиция задержала убийцу егерей на турбазе в Томской области

Фото с сайта базы «Хардикова заимка»

Жителя Томской области подозревают в убийстве двух егерей; тела погибших были обнаружены после пожара на базе отдыха.

В Томской области полиция задержала подозреваемого в убийстве двух егерей на территории базы «Хардикова заимка». Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону. В настоящее время следователи возбудили уголовное дело в отношении 42-летнего томича.

«8 мая 2020 года на территории базы "Хардикова заимка" охотхозяйства МОООиР "Охотсоюз", расположенной в Томском районе Томской области, были обнаружены тела двух сотрудников базы с огнестрельными ранениями. В результате профессиональных совместных действий сотрудников полиции и следователей 6 июля 2020 задержан 42-летний томич, подозреваемый в совершении данного преступления», – говорится в сообщении пресс-службы.

Задержанному предъявлено обвинение и избрана меру пресечения в виде заключения под стражу.

Как ранее писал Сиб.фм, 8 мая на туристической базе «Хардикова заимка», расположенной на границе Томской, Новосибирской и Кемеровской областей, произошёл крупный пожар. На территории объекта нашли тела убитых егерей, застреленных из ружья.

Напомним, 2 июля в Республике Алтай раскрыли жестокое убийство.