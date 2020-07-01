Пострадали дети: массовое ДТП произошло под Новосибирском
Фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»
Три легковых автомобиля столкнулись под Новосибирском; пострадали четыре человека, среди которых двое несовершеннолетних детей.
Массовое столкновение автомобилей произошло под Новосибирском. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.
Авария случилась на 21-м километре автодороги К-17Р «Новосибирск – Кочки – Павлодар» 8 июля в 11:30. Сначала водитель Chevrolet Niva врезался в Toyota FunCargo, двигаясь в попутном направлении, от удара Toyota столкнулась со встречным автомобилем Subaru Impreza.
По предварительной информации, госпитализированы женщина-водитель и три её пассажира, среди которых двое детей 2 и 6 лет.
Напомним, 8 июля мужчина всю ночь ждал сотрудников ГИБДД, чтобы оформить аварию.
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