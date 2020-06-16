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Православный храм в Кузбассе оштрафовали на 100 тысяч за толпу людей на Пасху

сегодня 18:21

Фото с сайта Кузбасской митрополии

В Кемеровской области суд оштрафовал религиозное учреждение на 100 тысяч рублей; там нарушили коронавирусные меры.

Кемеровский районный суд назначил административный штраф храму, в котором на Пасху, несмотря на запрет, провели массовое богослужение.

Как следует из документов суда, в храме Архангела Михаила Кемеровской епархии РПЦ, который расположен в деревне Береговой, в ночь с 18 на 19 апреля прошла пасхальная служба. Несмотря на запрет проведения массовых мероприятий, на богослужение собрались люди.

«Суд учитывал характер совершённого административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица и счёл, что с учётом характера правонарушения и совокупности допущенных нарушений наказание должно быть назначено только в виде административного штрафа», – говорится в судебном решении.

Храм должен заплатить 100 тысяч рублей.

Напомним, в Новосибирске за нарушение масочного режима штрафуют перевозчиков пассажиров.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

храм
Кемеровская область
коронавирус

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