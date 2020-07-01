Просто выпил лекарства: мэр Саяногорска объяснил езду в пьяном виде

Фото Facebook Михаила Валова/ГИБДД

Мэра Саяногорска поймали за ездой в состоянии алкогольного опьянения; тест оказался положительным, а сам он утверждает, что просто выпил прописанные врачом лекарства.

Мэр хакасского Саяногорска Михаил Валов находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения. Об этом 8 июля сообщает издание «Сибирь МБХ Медиа». Валова остановили сотрудники ГИБДД, однако он отказался от освидетельствования.

Позже градоначальника отвезли в больницу, где алкогольное опьянение подтвердилось, добавили в издании. Его автомобиль сейчас находится на штрафстоянке. Сам Михаил Валов позже обратился к жителям города на своей странице в Facebook.

«С фактом алкогольного опьянения я не согласен, так как каждый день принимаю лекарства по рекомендации врачей», – говорится в посте.

Местное издание «АИС» утверждает, что Валов и раньше попадался за пьяной ездой. В 2012 году Михаил Валов, будучи в тот момент гендиректором медиахолдинга «Юг Сибири», в пьяном виде на автотрассе столкнулся с другой машиной, в которой пострадали люди, сообщают журналисты.

Напомним, в начале июля сибирячку осудили за ложное сообщение об угоне машины – она заявила об этом, чтобы избежать наказания за пьяное ДТП.