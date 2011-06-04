Разбила голову в ДТП не пристёгнутая ремнём безопасности женщина-водитель в Новосибирске
Фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»
Два кроссовера столкнулись ранним утром 8 июля на перекрёстке в центре Новосибирска; в аварии пострадала водитель иномарки, пренебрёгшая ремнём безопасности.
На пересечении улиц Гоголя и Каменской столкнулись два кроссовера: Lexus RX и Toyota RAV4. Водитель «Тойоты» получила травмы, сообщается на странице «АСТ-54».
По словам очевидцев, «Тойота» двигалась по Каменской со стороны Крылова и оказалась посреди перекрёстка. В этот момент сбоку на скорости приехал «Лексус» и произошло столкновение.
От удара в салоне «Тойоты» сработали фронтальные подушки безопасности, удар пришёлся в водительскую дверь. У «Лексуса» серьёзные повреждения передней части автомобиля.
Как сообщают очевидцы, водитель «Тойоты» получила травмы, в том числе ударилась головой о лобовое стекло, разбив его. Женщина не была пристёгнута ремнями безопасности.
Фото «АСТ-54»
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, медики и спасатели. Подробности ДТП выясняются.
По словам очевидца, есть свидетели, которые утверждают о правонарушении со стороны водителя Лексуса, выехавшего на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора.
Фото АСТ-54
Напомним, 8 июля новосибирец пожаловался, что более 9 часов ждёт сотрудников ГИБДД для оформления аварии.
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