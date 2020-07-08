«Развод и девичья фамилия!»: в каком возрасте новосибирцы чаще всего расторгают браки

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Больше 13 тысяч пар в Новосибирской области не сумели сохранить отношения и оформили развод; почти в половине распавшихся браков не было общих детей.

Самый «бракоразводный» возраст назвали специалисты Новосибирскстата: их данным, большинство мужчин в регионе решаются снять обручальное кольцо с 30 до 39 лет. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Женщины выходят из узаконенных отношений в более молодом возрасте – с 25 до 34 лет.

Как уточнили в Новосибирскстате, в минувшем году на развод подали более 13 тысяч пар.

В 42 % браков, распавшихся в 2019 году, не было общих детей, в 40 % – был один ребёнок, в 18 % – двое и более детей. В результате развода 10,5 тысячи детей остались без одного из родителей.

Напомним, ранее в Новосибирскстате назвали самый популярный возраст для вступления в брак.