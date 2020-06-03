Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Росздравнадзор сделал заявление о связи аппаратов ИВЛ со смертельными пожарами в больницах

сегодня 20:48

Фото с сайта pixabay.com

Росздравнадзор выяснил, что неисправные аппараты ИВЛ не могли привести к возгоранию в больницах; из-за пожаров в медицинских учреждениях погибли семь человек.

Специалисты Росздравнадзора уверены, что пожары в больницах Москвы и Петербурга возникли не из-за аппаратов ИВЛ "Авента-М". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сначала выяснилось, что аппараты производит Уральский приборостроительный завод. Сотрудники Росздравнадзора проверили завод и выявили нарушения производственных процессов, а также несоответствия изделия и документации.

Аппараты проверили на безопасность. Оказалось, что даже с учётом выявленных неисправностей они не способны привести к возгоранию.

Стоит отметить, что аппараты ИВЛ "Авента-М" использовали в больницах Москвы и Петербурга, где 9 и 12 мая произошли возгорания. В результате пожара погибли семь пациентов.

Напомним, 3 июля в Боткинской больнице случился пожар.

Автор:
Виталий Ягодин
Журналист

0

Теги

росздравнадзор

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

352353
Выплата 10000: родители активно поддержали идею продления пособий на август
196401
Выплата 10000: россияне просят Путина выдать ещё одно пособие в августе
170381
Единственный регион России высказался против поправок в Конституцию
101070
Президент Путин ответил на вопрос о выплатах 10000 рублей на детей старше 16 лет
81273
Режим полной самоизоляции отменили в Новосибирске с 1 июля
71723
В Алтайском крае ужесточат коронавирусные меры
59362
50 тысяч в год каждому: в России планируют новые выплаты на детей