Росздравнадзор сделал заявление о связи аппаратов ИВЛ со смертельными пожарами в больницах

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Росздравнадзор выяснил, что неисправные аппараты ИВЛ не могли привести к возгоранию в больницах; из-за пожаров в медицинских учреждениях погибли семь человек.

Специалисты Росздравнадзора уверены, что пожары в больницах Москвы и Петербурга возникли не из-за аппаратов ИВЛ "Авента-М". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сначала выяснилось, что аппараты производит Уральский приборостроительный завод. Сотрудники Росздравнадзора проверили завод и выявили нарушения производственных процессов, а также несоответствия изделия и документации.

Аппараты проверили на безопасность. Оказалось, что даже с учётом выявленных неисправностей они не способны привести к возгоранию.

Стоит отметить, что аппараты ИВЛ "Авента-М" использовали в больницах Москвы и Петербурга, где 9 и 12 мая произошли возгорания. В результате пожара погибли семь пациентов.

Напомним, 3 июля в Боткинской больнице случился пожар.