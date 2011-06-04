Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Господдержка для малого бизнеса под 2%. Получить

«Сижу в шоке»: новосибирец более 9 часов прождал сотрудников ГИБДД для оформления аварии

сегодня 09:32

Фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»

Всю ночь напролёт ждал сотрудников ГИБДД попавший в аварию мужчина в Новосибирске; ДТП пока так и не оформили спустя более 9 часов.

Житель Новосибирска пожаловался на скорость оформления ДТП в городе. В аварию он попал около полуночи, а к 9 утра ДТП сотрудники Госавтоинспекции всё еще не оформили, сообщается на странице «АСТ-54».

Авария произошла во вторник в 23:58 напротив дома № 217/1 на улице Бориса Богаткова, столкнулись два седана: Toyota Aristo и KIA Rio.

«За всю ночь совершил более 60 звонков ГИБДД и дозвонился всего два раза, сейчас уже вышла работать новая рота, а сотрудников ГИБДД нет. Находимся на месте ДТП уже более девяти часов, на часах 9:00. Позвонил на телефон доверия, приняли к сведению, но сказали что повлиять на работу сотрудников не могут. Сижу в шоке», – поделился подробностями мужчина.

Напомним, в начале июля в Новосибирске автоледи за рулём BMW сбила подростка и скрылась с места ДТП.

Автор:
Оксана Смирнова
Журналист

0

Теги

ДТП

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

188502
Выплата 10000: россияне просят Путина выдать ещё одно пособие в августе
170035
Единственный регион России высказался против поправок в Конституцию
149486
Выплата 10000: родители активно поддержали идею продления пособий на август
90262
Президент Путин ответил на вопрос о выплатах 10000 рублей на детей старше 16 лет
80997
Режим полной самоизоляции отменили в Новосибирске с 1 июля
56995
50 тысяч в год каждому: в России планируют новые выплаты на детей
45500
Лидер по ожирению: медики назвали самый «толстый» регион Сибири