«Сижу в шоке»: новосибирец более 9 часов прождал сотрудников ГИБДД для оформления аварии

Фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»

Всю ночь напролёт ждал сотрудников ГИБДД попавший в аварию мужчина в Новосибирске; ДТП пока так и не оформили спустя более 9 часов.

Житель Новосибирска пожаловался на скорость оформления ДТП в городе. В аварию он попал около полуночи, а к 9 утра ДТП сотрудники Госавтоинспекции всё еще не оформили, сообщается на странице «АСТ-54».

Авария произошла во вторник в 23:58 напротив дома № 217/1 на улице Бориса Богаткова, столкнулись два седана: Toyota Aristo и KIA Rio.

«За всю ночь совершил более 60 звонков ГИБДД и дозвонился всего два раза, сейчас уже вышла работать новая рота, а сотрудников ГИБДД нет. Находимся на месте ДТП уже более девяти часов, на часах 9:00. Позвонил на телефон доверия, приняли к сведению, но сказали что повлиять на работу сотрудников не могут. Сижу в шоке», – поделился подробностями мужчина.

Напомним, в начале июля в Новосибирске автоледи за рулём BMW сбила подростка и скрылась с места ДТП.