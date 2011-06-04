Смертельная фотосессия: туристка разбилась при падении с крутого обрыва в Красноярском крае

Фото pixabay.com, mil.ru

Группа туристов устроила фотосъёмку на смотровой площадке в горах в Красноярском крае; одна из женщин оступилась и упала вниз с высоты в 50 метров.

В Красноярском крае погибла туристка, которая сорвалась с горы Ойха в 10 километрах от поселка Курагино. Об этом сообщает пресс-служба центра ГО и ЧС по региону.

«Она была одной из членов группы отдыхающих, которые приехали на отдых. Чтобы полюбоваться окрестными видами, люди взобрались на горную смотровую площадку. Они решили запечатлеть себя на открывшихся с высокой горы красивых видах природы. При очередном фотоснимке одна из девушек оступилась на крутом обрыве, с 50 метровой высоты полетела вниз и погибла», – говорится в сообщении.

На место происшествия оперативно приехали спасатели минусинского поисково-спасательного отряда, которые нашли тело женщины и передали сотрудникам МВД.

Напомним, в июне красноярец упал с высоты в 15 метров во время отдыха на озёрах Хакасии.