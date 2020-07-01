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Смертельная обида: инвалид-колясочник убил соседа по комнате в красноярском интернате

сегодня 13:54

Фото sdisayanskiy.bdu.su, из открытых источников

В красноярском доме-интернате между соседями по комнате возникла ссора; один мужчин решил противоречия с помощью ножа.

В Красноярском крае следователи возбудили уголовное дело в отношении ранее судимого 60-летнего инвалида-колясочника, который убил своего соседа по комнате в интернате. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СКР по региону.

Подозреваемый и убитый проживали в одной комнате в специальном доме-интернате «Саянский».

«По предварительной версии следствия, 04 июля 2020 года подозреваемый на почве личных неприязненных отношений причинил смертельное ножевое ранение 56-летнему соседу по палате, так же, как и подозреваемый, являвшегося инвалидом-колясочником», – говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, 7 июля трое полицейских избили подростка в Бурятии.

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

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