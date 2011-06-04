Спасатели вытащили из трёхметрового колодца упавшую лошадь

сегодня 10:22

Фото и видео из группы «Подслушано Горно-Алтайск» соцсети «ВКонтакте»

В Республике Алтай спасатели провели необычную операцию; помощь потребовалась лошади, которая упала в глубокий колодец.

В Турочакском районе Республики Алтай спасатели пожарной части № 6 пришли на помощь лошади, которая провалилась в трёхметровый водопроводный колодец.

Подмогу вызвали местные жители. Прибыв на место происшествия, спасатели обнаружили практически полностью обессиленное животное. Лошадь перебила копытами трубы и барахталась в холодной воде.

«Обмотав передние ноги лошади пожарными рукавами, животное вытащили из колодца экскаватором», – сообщили в группе «Подслушано Горно-Алтайск» в социальной сети «ВКонтакте».

Добавляется, что лошадь оправилась от шока и убежала.

Напомним, в середине июня новосибирские спасатели вытащили из колодца провалившуюся козу Раду.