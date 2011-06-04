Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Господдержка для малого бизнеса под 2%. Получить

Спикер красноярского заксобрания заразился коронавирусом

сегодня 12:49

Фото pixabay.com, my.krskstate.ru

В парламенте Красноярского края выявлен случай заболевания COVID-19; инфекцию обнаружили у председателя Заксобрания.

В Красноярском крае коронавирус подтвердился у председателя местного Законодательного собрания Дмитрия Свиридова. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу парламента.

«Да, у Свиридова диагностирован коронавирус. Он изолировался в домашних условиях, в работе принимает участие дистанционно», – приводит агентство слова сотрудника пресс-службы.

По данным специалиста, у спикера парламента нормальное самочувствие. Свиридов будет удалённо участвовать в сессии Заксобрания, которая назначена на 9 июля.

Напомним, 6 июля Росздравнадзор заявил, что проверит обстоятельства гибели врача из Красноярского края от коронавируса.

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

1

Теги

Красноярский край
Заксобрание
коронавирус

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

204046
Выплата 10000: родители активно поддержали идею продления пособий на август
190355
Выплата 10000: россияне просят Путина выдать ещё одно пособие в августе
170153
Единственный регион России высказался против поправок в Конституцию
93269
Президент Путин ответил на вопрос о выплатах 10000 рублей на детей старше 16 лет
81084
Режим полной самоизоляции отменили в Новосибирске с 1 июля
57594
50 тысяч в год каждому: в России планируют новые выплаты на детей
45545
Лидер по ожирению: медики назвали самый «толстый» регион Сибири