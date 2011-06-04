Спикер красноярского заксобрания заразился коронавирусом

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В парламенте Красноярского края выявлен случай заболевания COVID-19; инфекцию обнаружили у председателя Заксобрания.

В Красноярском крае коронавирус подтвердился у председателя местного Законодательного собрания Дмитрия Свиридова. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу парламента.

«Да, у Свиридова диагностирован коронавирус. Он изолировался в домашних условиях, в работе принимает участие дистанционно», – приводит агентство слова сотрудника пресс-службы.

По данным специалиста, у спикера парламента нормальное самочувствие. Свиридов будет удалённо участвовать в сессии Заксобрания, которая назначена на 9 июля.

Напомним, 6 июля Росздравнадзор заявил, что проверит обстоятельства гибели врача из Красноярского края от коронавируса.