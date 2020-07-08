Срочно в ЗАГС: назван самый популярный возраст для свадеб в Новосибирске

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Почти 20 тысяч браков заключили в Новосибирской области в 2019 году; специалисты назвали самый популярный возраст посетителей ЗАГСов.

В каком возрасте жители Новосибирской области чаще всего решаются связать себя узами брака, рассказали в Новосибирскстате.

По данным специалистов, мужчины обычно решаются жениться в период с 25 до 34 лет. Женщины, как правило, надевают фату с 20 до 29 лет.

«В этих возрастах вступили в брак 49,3 % мужчин и 50,6 % женщин от общего числа заключивших брак», – сказали специалисты.

Напомним, ранее аналитики назвали регион Сибири, в котором родилось больше всего детей.