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Стало известно, когда возобновят автобусное сообщение Новосибирска с Казахстаном

сегодня 08:58

Фото из открытых источников

Автобусное сообщение Новосибирска и Казахстана пока не восстановится из-за вспышки COVID-19 в соседнем государстве; карантин там ввели с 5 июля.

В Новосибирске так и не восстановили автобусное сообщение Новосибирска с городами соседнего Казахстана. Государство с 5 июля ввело двухнедельный жёсткий карантин из-за вспышки коронавируса.

Это помешало запланированному восстановлению регулярных автобусных рейсов между Новосибирском и Казахстаном. Ждать поездки придётся как минимум до 20 июля. Об этом сообщает «МК в Новосибирске» со ссылкой на пресс-службу автовокзала.

Напомним, в Новосибирске по состоянию на утро 8 июля от COVID-19 умерли 120 человек.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

автобус
Казахстан
Новосибирск

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