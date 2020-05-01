Стройка номер один: студенческие отряды Новосибирска приступили к работам на новом ЛДС

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Новая ледовая арена возводится в Новосибирске к молодёжному чемпионату мира по хоккею в 2023 году; к работе над одном из крупнейших спортивных объектов привлекли студотряды.

Члены студенческих отрядов Новосибирской области примут участие в возведении новой ледовой арены – центрального объекта назначенного на 2023 год МЧМ по хоккею – а также станции метро «Спортивная». 8 июля на территории стройплощадки прошла торжественная линейка в честь старта трудового семестра, в мероприятии приняли участие власти региона и города.

По словам губернатора Новосибирской области, опыт сотрудничества со студотрядами – это продолжение лучших традиций 70-80 годов прошлого столетия.

«Молодёжный романтизм, желание быть причастным к великим без преувеличения событиям, он никуда не делся, он есть у ребят. Все эти парни и девушки признаются, что для них участие в строительстве ЛДС – это не просто практика и возможность заработать денег, но и возможность оставить свой след в истории», – сказал Андрей Травников.

Губернатор подчеркнул, что договорённость о привлечении молодых людей к участию в строительстве знаковых объектов была достигнута ещё в прошлом году.

«С областным штабом студотрядов мы договорились о сотрудничестве, и сегодня уже видим первые результаты. Более знаковый объект, думаю, найти сложно», – отметил глава региона.

По словам мэра Новосибирска Анатолия Локтя, помощь студентов станет серьёзным подспорьем на строителей, поскольку на таком крупном объекте не может быть лишних рабочих рук.

«Мы привыкли, что большие стройки – это где-то там, далеко. На самом деле, нет. Вот она – стройка № 1. ЛДС возводится к масштабному событию – молодёжному ЧМ по хоккею – и останется для будущих поколений», – сказал градоначальник.

Как уточнили в мэрии Новосибирска, в работах будут задействованы строительные отряды «Ермак» и «Стальная колея» – всего 45 человек. Они сформированы на базе Новосибирского государственного аграрного университета и Сибирского государственного университета путей сообщения. Трудовой семестр продлится до 30 августа.

Как ранее уже писал Сиб.фм, новая ледовая арена и станция метро «Спортивная» возводятся в Новосибирске в районе улицы Немировича-Данченко. Общая стоимость строительства нового строительного комплекса составляет около 10 миллиардов рублей. В 2020 году федеральный бюджет выделил 1,4 млрд рублей, областной – 1,9 млрд рублей.

Напомним, сдача объекта запланирована на июнь 2022 года.