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Свиньи разбежались: в Омске опрокинулась фура с живым грузом

сегодня 14:05

Фото со страницы «Город 55» в соцсети «ВКонтакте» и из открытых источников

В Омске вечером 7 июля лёг на бок огромный грузовик, который перевозил свиней; животные поспешили выбраться на свободу.

Вчера вечером в Омске в Старом Кировске грузовик завалился на бок после столкновения с ЛЭП. Из кузова на дорогу выбежали 198 хрюшек. К счастью, в аварии никто не пострадал, но полиция всё же начала проверку. Удалось ли поймать всех свиней, в ведомстве не уточнили. Информация об этом появилась в паблике «Город 55 | Новости Омска».

«Кто там рядом живёт, улицы Мельничная и Олега Кошевого, не видели бродячих свиней у себя на районе?» – спросили в группе.

Пользователи прокомментировали курьёзный случай:

«Свиньи были против ехать на убой, они раскачали и перевернули фуру!!!»;

«Даже свиньи не хотят в Омск. Хорошо хоть, что в старом Кировске, там мало кому они нужны», – написали подписчики (орфография и пунктуация авторов сохранены, прим. Сиб.фм).

Напомним, летом прошлого года фура со свиньями перевернулась в Кузбассе.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

1

Теги

Омская область
свиньи
ДТП

Комментарии

08.07.20 в 14:28

Самойлова Наталья О

Мне на третьего ребенка до сих пор не перевели

08.07.20 в 14:29

Анна Костарева

ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ИНВАЛИД 2 ГРУППЫ,ДОЧКЕ 17 ЛЕТ,ПЕРЕШЛА В 11 КЛАСС,ЛЮДИ ТУТ ПРОСЯТ УЖЕ НА АВГУСТ ВЫПЛАТЫ,Я ОДНОГО НЕ СОГУ ПОНЯТЬ ДЕТИ 17- 18 ЛЕТ КУШАТЬ НЕ ЗОТЯТ,ГДЕ СПРАВЕДЛИВОСТЬ?

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