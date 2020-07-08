Свиньи разбежались: в Омске опрокинулась фура с живым грузом

Фото со страницы «Город 55» в соцсети «ВКонтакте» и из открытых источников

В Омске вечером 7 июля лёг на бок огромный грузовик, который перевозил свиней; животные поспешили выбраться на свободу.

Вчера вечером в Омске в Старом Кировске грузовик завалился на бок после столкновения с ЛЭП. Из кузова на дорогу выбежали 198 хрюшек. К счастью, в аварии никто не пострадал, но полиция всё же начала проверку. Удалось ли поймать всех свиней, в ведомстве не уточнили. Информация об этом появилась в паблике «Город 55 | Новости Омска».

«Кто там рядом живёт, улицы Мельничная и Олега Кошевого, не видели бродячих свиней у себя на районе?» – спросили в группе.

Пользователи прокомментировали курьёзный случай:

«Свиньи были против ехать на убой, они раскачали и перевернули фуру!!!»;

«Даже свиньи не хотят в Омск. Хорошо хоть, что в старом Кировске, там мало кому они нужны», – написали подписчики (орфография и пунктуация авторов сохранены, прим. Сиб.фм).

Напомним, летом прошлого года фура со свиньями перевернулась в Кузбассе.