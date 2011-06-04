Тела не могли найти шесть часов: спасатели рассказали подробности поиска трёх утонувших новосибирцев

Скриншот и видео со страницы «МАСС» в соцсети «ВКонтакте»

Днём 7 июля в Новосибирске произошла жуткая трагедия – утонули сразу три человека, которые спасали 12-летнюю девочку; спасатели рассказали подробности поиска тел.

В Новосибирске днём 7 июля в акватории реки Оби почти одновременно утонули три человека: 50-летний мужчина, 22-летний парень и 14-летний мальчик. Все они кинулись на помощь тонущей 12-летней девочке.

На место происшествия были оперативно отправлены два катера МАСС со спасателями, которые обследовали Обь ниже по течению. Одновременно с этим на место происшествия выехала оперативная группа спасателей-водолазов службы. В указанном очевидцами месте были оперативно начаты водолазные поисковые работы. С родственниками пропавших на воде работали психологи МЧС.

«Водолазные поиски осуществлялись в течение шести часов. Было совершено семь спусков в воду. Спасатель-водолаз службы МАСС Василий Трегубов совершил три водолазных спуска, в результате которых в условиях сильного течения и нулевой видимости обнаружил и поднял на поверхность тела погибших», – сообщили на странице МАСС в социальной сети «ВКонтакте».

Данная трагедия произошла в месте, где купание запрещено. В этом месте река Обь имеет сильное течение, глубокие ямы, водовороты, наблюдается обратное течение. Буквально в нескольких метрах от берега глубина резко увеличивается до трёх метров.

Напомним, вечером 7 июля очевидцы рассказали подробности трагедии на берегу Оби.