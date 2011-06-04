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Трагедия в день Ивана Купалы: три ребёнка утонули в реке в Алтайском крае

сегодня 11:14

Фото wikipedia.org

В Рубцовске четверо детей, находящиеся под опекой, пошли отдыхать на берег без сопровождения взрослых; в результате в реке утонули две девочки и мальчик-подросток.

В Алтайском крае следователи возбудили уголовное дело по факту смерти трёх детей в городе Рубцовске. Ребята утонули в реке Алей, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По данным следствия, вечером 7 июля четверо несовершеннолетних детей, находящихся под опекой, пошли купаться на реку без присмотра взрослых. В какой-то момент две девочки 8 и 10 лет и мальчик 16 лет скрылись под водой. Спасатели обнаружили тела двух детей, а 8-летнюю девочку до сих пор не могут найти.

«В настоящее время ведётся сбор и закрепление доказательств по уголовному делу, устанавливаются обстоятельства гибели детей. Расследование уголовного дела продолжается», – говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, 7 июля в Новосибирске трое людей утонули в реке, спасая 12-летнюю девочку.

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

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Теги

Алтайский край
дети погибли

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