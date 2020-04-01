Третий человек в мире поборол ВИЧ с помощью агрессивного лечения

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Третий человек в мире смог излечиться от ВИЧ-инфекции; оба предыдущих случая выздоровления произошли после пересадки костного мозга.

Житель Бразилии стал третьим человеком в мире, который смог излечиться от ВИЧ-инфекции. Об этом сообщает издание Science.

Так, 36-летний бразилец из Сан-Паулу смог излечиться от вируса иммунодефицита человека, он принимал антиретровирусные препараты и никотинамид (витамин В3).

Подобное лечение называют агрессивным, потому что из-за никотинамида заражённые клетки пробуждают латентный вирус и затем становятся уязвимыми для иммунитета.

Частицы вируса исчезли из организма мужчины во время курса лечения. Теперь специалисты исследуют лимфатические узлы и ткани кишечника пациента, чтобы убедиться в безоговорочной победе над болезнью

Стоит отметить, что оба предыдущих случая излечения от ВИЧ-инфекции произошли с помощью пересадки костного мозга.

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