Третий по счёту: Минздрав одобрил новый препарат от коронавируса
Фото с сайта pixabay.com
Минздрав одобрил препарат, помогающий при лечении коронавируса; компания производитель – “Фармославль”.
Министерство здравоохранения одобрило новый препарат от коронавируса. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные государственного реестра лекарственных средств.
Торговое название препарата “Коронавир”, он помогает при лечении коронавируса SARS-CoV-2. Производитель лекарства – компания “Фармославль”. Препарат должен поступить в оборот с 1 января 2020 года.
В основе препарата действующее вещество фавипиравир, одобренное Минздравом для борьбы с инфекцией. Оно же входит в состав препаратов с торговым названием “Авифавир” и “Арепливир”.
Напомним, 7 июля новосибирский Минздрав прокомментировал вспышку коронавируса в психбольнице.
Ваш комментарий
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают