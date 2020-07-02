Третий по счёту: Минздрав одобрил новый препарат от коронавируса

Фото с сайта pixabay.com

Минздрав одобрил препарат, помогающий при лечении коронавируса; компания производитель – “Фармославль”.

Министерство здравоохранения одобрило новый препарат от коронавируса. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные государственного реестра лекарственных средств.

Торговое название препарата “Коронавир”, он помогает при лечении коронавируса SARS-CoV-2. Производитель лекарства – компания “Фармославль”. Препарат должен поступить в оборот с 1 января 2020 года.

В основе препарата действующее вещество фавипиравир, одобренное Минздравом для борьбы с инфекцией. Оно же входит в состав препаратов с торговым названием “Авифавир” и “Арепливир”.

Напомним, 7 июля новосибирский Минздрав прокомментировал вспышку коронавируса в психбольнице.