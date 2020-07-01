Три человека утонули в Новосибирске: видео с места трагедии и комментарий спасателей

Фото София Берёзовская/Сиб.фм

Новосибирские спасатели встретились с журналистами на берегу Оби, где накануне утонули три человека; специалисты прокомментировали причины трагедии.

Сегодня, 8 июля, спасатели рассказали подробности смерти трёх людей на берегу Оби в Новосибирске. Во вторник, 7 июля, двое мужчин и мальчик-подросток утонули, спасая из воды 12-летнюю девочку. Им было 50 лет, 22 года и 14 лет. По словам специалиста, погибшие не справились с сильным течением и перепадами дна. Еще одной причиной стало незнание того, как правильно помочь тонущему человеку.

По информации начальника аварийно-спасательной службы Дмитрия Фокина, девочка отдыхала на пляже вместе с семьёй, но пошла купаться одна.

Напомним, 8 июля Сиб.фм опубликовал советы новосибирских спасателей о том, как помочь тонущему человек.