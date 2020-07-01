Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Три человека утонули в Новосибирске: видео с места трагедии и комментарий спасателей

сегодня 17:27

Фото София Берёзовская/Сиб.фм

Новосибирские спасатели встретились с журналистами на берегу Оби, где накануне утонули три человека; специалисты прокомментировали причины трагедии.

Сегодня, 8 июля, спасатели рассказали подробности смерти трёх людей на берегу Оби в Новосибирске. Во вторник, 7 июля, двое мужчин и мальчик-подросток утонули, спасая из воды 12-летнюю девочку. Им было 50 лет, 22 года и 14 лет. По словам специалиста, погибшие не справились с сильным течением и перепадами дна. Еще одной причиной стало незнание того, как правильно помочь тонущему человеку.

По информации начальника аварийно-спасательной службы Дмитрия Фокина, девочка отдыхала на пляже вместе с семьёй, но пошла купаться одна.

Напомним, 8 июля Сиб.фм опубликовал советы новосибирских спасателей о том, как помочь тонущему человек.

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

0

Теги

Новосибирская область
МАСС
утонул

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

298086
Выплата 10000: родители активно поддержали идею продления пособий на август
194001
Выплата 10000: россияне просят Путина выдать ещё одно пособие в августе
170297
Единственный регион России высказался против поправок в Конституцию
98260
Президент Путин ответил на вопрос о выплатах 10000 рублей на детей старше 16 лет
81216
Режим полной самоизоляции отменили в Новосибирске с 1 июля
62347
В Алтайском крае ужесточат коронавирусные меры
58693
50 тысяч в год каждому: в России планируют новые выплаты на детей