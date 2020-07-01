Три турбазы на Алтае ждёт прокурорская проверка после запрещённых вечеринок

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Прокуратура Алтайского края устроит жёсткую проверку трёх турбаз; они устроили запрещённые в регионе массовые гуляния.

Первый заместитель прокурора края Александр Фомин инициировал проверки трёх туристических баз после появления в сети информации о проведении на их территории запрещённых в условиях пандемии коронавируса массовых вечеринок.

Сотрудники надзорного ведомства установили, что в Алтайском районе проводили мероприятия с массовым пребыванием людей. Одно из них, в частности, прошло в популярном месте у озера Ая. На опубликованной в сети записи было видно, что люди танцевали почти вплотную друг к другу.

Известно, что речь идёт о точке «ХХХХ Бар Горный Алтай».

Как сообщили в региональной прокуратуре, внеплановые проверки проведут в отношении трёх юридических лиц и одного индивидуального предпринимателя. Названия других баз не уточняются.

Напомним, в Алтайском крае планируют ужесточить коронавирусные мероприятия.