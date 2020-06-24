Трудные подростки в Алтайском крае избивали маленьких детей: возбуждено уголовное дело

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В Алтайском крае подростки, состоящие на учёте, избивали маленьких детей; следователи оценят действия сотрудников органов профилактики, которые допустили эту ситуацию.

В Алтайском крае следователи возбудили уголовное дело по факту халатности сотрудников органов системы профилактики Каменского района. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

“По данным следствия, с 2019 по 2020 год несовершеннолетние, состоящие на профилактическом учете, избивали несовершеннолетних мальчиков. Причинение физического насилия стало возможным ввиду ненадлежащего исполнения должностными лицами органов системы профилактики своих должностных обязанностей”, — говорится в сообщении пресс-службы.

В настоящее время следователи устанавливают виновных и оценивают действия сотрудников органов системы профилактики.

Напомним, 24 июня подростки на квадроцикле устроили аварию в Новосибирске.