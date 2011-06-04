Умерли ещё четверо: сообщение оперативного штаба по коронавирусу в Новосибирске 8 июля

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

Ещё четыре пациента с подтверждённым коронавирусом умерли в Новосибирске за последние сутки; заразились 107 человек.

Коронавирус подтвердился ещё у 107 человек в Новосибирской области за минувшие сутки, умерли четверо пациентов с COVID-19. Публикуем полный текст сообщения оперативного штаба региона на 8 июля.

"По данным оперативного штаба на утро 8 июля в регионе выявлен 6 831 случай инфицирования СOVID-19 (+107 за последние сутки), в том числе 401 ребенок. 4 507 пациентов выписаны с выздоровлением(+207 за сутки).

Скончались еще четыре пациента: двое мужчин в возрасте 67 лет и 68 лет и две женщины в возрасте 53 года и 67 лет. Всего в регионе от коронавируса скончались 124 человека.

В отделениях реанимации находятся 89 человек. На ИВЛ – 23 пациента.

В детскую больницу №3 госпитализированы 50 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2 570.

В больницы районов области госпитализированы 699 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области провели 233 272 теста на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 964 жителя региона, 27 158 человек сняты с меднаблюдения".