Ушли на дно: почему на водоёмах Новосибирской области массово гибнут люди

Фото с сайта pixabay.com, из группы «Спасатели МАСС» в соцсети «ВКонтакте»

С начала пляжного сезона в водоёмах Новосибирской области утонули уже больше 10 человек; во всех случаях причиной трагедий становилось купание в запрещённых местах.

Сразу три человека погибли в Новосибирске в минувший вторник, 7 июля: они утонули в реке Оби, пытаясь спасти девочку-подростка. Подробности трагедии ещё выясняются – проверку по факту инцидента проводил региональный Следком – однако уже сейчас известно, что место, где были обнаружены тела утонувших, – запрещённое для купания. Несмотря на это, новосибирцы отдыхали и продолжают отдыхать там семьями. Кстати, все погибшие в Оби накануне – двое мужчин и 14-летний подросток, а также сама девочка, которую бросились спасать старшие, приходились друг другу родственниками.

На календаре – начало июля, только середина лета, но счёт купальным трагедиям в Новосибирской области открыт давно, и он явно не в пользу людей.

Так, 25 июня на пляже в микрорайоне «Индустриальный» в реке Берди произошла похожая трагедия.

Мальчишки пришли на берег покупаться, пока одного из них не подхватило течение. Другие пытались вытащить друга, но безуспешно. 9-летний ребёнок захлебнулся – на берег его тело подняли спасатели.

Несколькими днями ранее на котловане «Горский» утонул 15-летний подросток. С друзьями он купался в водоёме, но в какой-то момент выдохся и начал захлёбываться. Как рассказали позже спасатели МАСС, «товарищи попытались помочь парню, но он в панике начал их топить. В итоге помочь ему друзья так и не смогли».

14 июня в реке Карасук погиб 11-летний мальчик. Купаться он пришёл с друзьями, без сопровождения взрослых. Помочь школьнику тоже оказалось некому.

Несколькими днями ранее вода забрала жизнь другого 13-летнего мальчишки – он утонул в водоёме в микрорайоне Пашино, в посёлке Садовый. Его сверстник погиб в Колыванском районе Новосибирской области 23 мая. В этот день четверо друзей отправились на рыбалку на одну из проток реки Чаус в районе села Большой Оёш. Дети решили надуть резиновую лодку и искупаться. Один из подростков решил нырнуть с лодки, но, не почувствовав дна, запаниковал, стал захлёбываться и утонул.

У всех этих трагедий – схожий сценарий. Дети купались там, где этого делать нельзя, и в большинстве случаев – без присмотра взрослых.

К слову, не только подростки становились в этом году жертвами стихии. Дважды в регионе тонули взрослые. Один из примеров – гибель двоих человек 7 июля в Оби, другой – смерть 46-летней женщины, которая отдыхала на берегу с друзьями. В состоянии алкогольного опьянения сибирячка пошла в воду, но обратно уже не вернулась. Утопленницу нашли в карьере возле Юго-Западного жилмассива в Ленинском районе Новосибирска.



Несмотря на неутешительные цифры статистики, уставшие от затянувшей самоизоляции новосибирцы продолжают штурмовать не оборудованные для этого места пляжного отдыха. Почти каждый заходящий в воду – будь то взрослый или ребёнок – уверен, что трагедия может случиться с кем угодно, только не с ним.

Специалисты МЧС и спасатели МАСС неустанно напоминают отдыхающим — ни на минуту не выпускайте ребёнка из вида. Не полагайтесь на надувные круги, жилеты, нарукавники, матрасы – они могут сдуваться, зацепиться за коряги или быть унесены течением.

«Объясните детям опасность игр и шалостей во время купания. Не разрешайте детям плавать слишком долго и далеко заплывать», – просят специалисты.

Напомним, 6 июля в Новосибирске официально открыли два пляжа.