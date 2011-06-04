В Алтайском крае ужесточат коронавирусные меры

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В Алтайском крае предлагают ужесточить масочный режим и отложить сезоны в лагерях; об этом стало известно после экстренного совещания у главы региона.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко провёл экстренное совещание по ситуации с коронавирусом. По информации издания «Толк», обсуждалось ужесточение масочного режима и перенос сроков работы детских лагерей.

Одно из предложений – внести изменения в указ, которые предусмотрят запрет на обслуживание клиентов и посетителей без масок для тех предпринимателей, которые получили разрешение на возобновление работы. Предполагается, что наказание за нарушение этого запрета также ужесточат.

О том, какие решения будут приняты, скорее всего, станет известно после совещания оперативного штаба. Оно запланировано на ближайшие дни.

Об ужесточении ограничительных мер в крае заговорили на фоне увеличение прироста заражённых коронавирусом. За прошедшие сутки в Алтайском крае зарегистрирован 171 новый случай.

Напомним, в Новосибирской области на утро 8 июля коронавирус подтверждён у 6724 человек.