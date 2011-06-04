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В Иркутской области 243 новых случая коронавируса

сегодня 09:49

Фото из открытых источников

На утро 8 июля в Приангарье выявили 243 новых случая заражения коронавирусом; общее число заболевших – почти 9,5 тысячи человек.

В Иркутской области за сутки выявили ещё 243 случая заражения коронавирусом. На 8 июля в регионе насчитывается 9 468 случаев заражения. Как отметили в оперативном штабе, две недели подряд в регионе стабильно выявляется более 200 заболевших ежедневно.

По данным оперштаба, от самого COVID-19 умерли 70 человек (+2 за сутки), от иных заболеваний – 63 пациента с подтверждённым коронавирусом.

Лечение в настоящее время проходят 1483 человека в стационарах и 2 616 – амбулаторно. 92 пациента в больницах находятся в тяжёлом состоянии.

Напомним, в Новосибирской области на утро 8 июля от коронавируса умерли 120 человек.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

0

Теги

Иркутская область
коронавирус

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