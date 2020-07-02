В Казахстане объявили траур по умершим от COVID-19

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Президент Казахстана выступил с обращением к нации; он объявил 13 июля днём траура по погибшим от коронавируса.

В Казахстане объявили 13 июля днём траура по погибшим от коронавирусной инфекции. С таким заявлением в ходе обращения к нации 8 июля выступил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

«К сожалению, болезнь продолжает уносить жизни казахстанцев. Кто-то потерял отца, мать, брата, сына или дочь. Выражаю соболезнование. Мы продолжаем борьбу с коронавирусом», — сказал он.

В Казахстане после снятия карантинных мер резко ухудшилась ситуация с коронавирусом. Из-за этого власти решили ввести новые ограничения с 5 июля.

«Распространение коронавируса не снижается. В ряде стран карантинные меры повторно ужесточаются. К сожалению, в нашей стране ситуация не улучшается. Было принято решение с 5 июля ужесточить карантинные меры. Поэтому ближайшие 2 недели будут решающие. Прошу соблюдать карантинные меры», — добавил Токаев.

Всего в стране выявлено 51059 заболевших.